Туктамышева призналась, что боится сталкинга и выходит с охраной

Фигуристка рассказала о страхе после преследования.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью YouTube-каналу "Коса. Медиа для женщин" рассказала о страхе, с которым столкнулась из-за сталкинга. По словам спортсменки, ей стало некомфортно даже просто идти к машине после шоу, потому что она не знала, ждёт ли её сталкер.

Туктамышева призналась, что в итоге она выходила с охраной или в сопровождении парников. Преследователь знает не только её адрес, но и адрес семьи в Петербурге, куда, по словам фигуристки, он может отправлять открытки.

Официально завершив карьеру в ноябре 2025 года, Туктамышева работает комментатором и участвует в шоу. Она — чемпионка мира и Европы.

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Фото: пресс-служба Смольного