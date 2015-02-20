Новый каток у СКА Арены готов распахнуть двери для посетителей

Параллельно продолжается установка главной достопримечательности праздника — большой новогодней елки, которую обещают доделать ко дню официального открытия.

Завершилась подготовка к открытию нового зимнего катка в парке рядом со СКА-Ареной: поверхность льда уже покрыта слоем свежего покрытия, проверяется работа специальной техники, а пространство украсили яркими иллюминациями. Параллельно продолжается установка главной достопримечательности праздника — большой новогодней елки, которую обещают доделать ко дню официального открытия, сообщает"Петербургский дневник".

Каток распахнёт свои двери в ближайшее воскресенье, 7 декабря, ровно в полдень. Первые посетители смогут насладиться бесплатной программой, после которой состоится специальное спортивное занятие — мастер-класс "Красная Машина Юниор". Профессиональные тренера Спортивной школы №2 покажут молодым спортсменам основы игры в хоккей и дадут советы по технике бросков шайб.

Территория катка представлена главным ледовым пространством размером 40×20 метров и дополнительными дорожками для прогулок шириной четыре метра. Рядом оборудованы точки общественного питания, а также установлена развлекательная ледяная горка. В декабре здесь ожидают проведение серии мероприятий зимней тематики, призванных создать неповторимую атмосферу волшебного праздника и уютной ярмарки.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"