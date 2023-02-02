Стало известно, когда откроются главные катки в Петербурге

Первым открылся каток в пространстве Новая Голландия, площадь которого составляет 2 тыс. кв.м.

В Петербурге начался зимний сезон открытых катков. Первым открылся каток в пространстве Новая Голландия, площадь которого составляет 2 тыс. кв.м., о чём сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Вскоре откроются и другие ледовые площадки:

— Просторный каток на Елагином острове, площадью 4 тыс. кв.м., украшенный праздничной ёлкой в центре. Его торжественное открытие запланировано на 1 декабря.

— Новинка зимнего сезона — каток рядом со спортивной ареной "СКА" на проспекте Юрия Гагарина, 8. Размер ледового покрытия — 1750 кв.м. Начало работы запланировано на 7 декабря.

— Ещё одно новое пространство появится на территории музея Железнодорожных Дорог России. Здесь обустроят ледовую площадку площадью 1100 кв.м., а украшением выступит яркая праздничная ёлка. Запуск запланирован на 12 декабря.

— Жители и гости города смогут посетить и каток на Конюшенной площади, где гостей ждёт светлая 10-метровая ёлка и выступления артистов Санкт-Петербургского ледового театра. Ориентировочная дата открытия — 13 декабря.

Продолжается подготовка к запуску знаменитого катка "У Флагштока", известного прошлогодним мировым рекордом самой большой открытой ледовой площадки площадью 28 000 кв.м. Дата старта работы пока не названа.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова