Александр Алимов объяснил, что союзники оказались недовольны позицией Вашингтона по пункту о территориальной целостности Украины.

Украина и ее международные сторонники из стран коллективного Запада поругались с американскими партнерами на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в феврале 2026 года из-за резолюции об украинском конфликте. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Алимов. По словам отечественного дипломата, одна из правок в документе касалась исключения формулировки о приверженности территориальной целостности Украины.

Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам. Александр Алимов, дипломат

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Фото: Piter.tv