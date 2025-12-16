Посол в РФ: Филиппины запросили первую личную встречу Маркоса-младшего с Путиным

Игорь Байлен рассказал, что беседа состоится на саммите АСЕАН.

Филиппины официально запросили у российской стороны двухстороннюю встречу между своим президентом Фердинандом Маркосом - младшим с коллегой из Москвы Владимиром Путиным. Такое мероприятия на высшем уровне должно состояться в ходе саммита "Россия - АСЕАН", организованного в Казани. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал посол азиатской страны Игорь Байлен.

Мы запросили... Так что, я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита АСЕАН - Россия, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией. Игорь Байлен, посол Филиппин в России

Ранее новостное агентство PNA со ссылкой на официального представителя главы Филиппин Клэр Кастро сообщило о том, что филиппинская сторона подтвердила участие в данном саммите. Мероприятие проводится в период с 17 по 19 июня. В состав АСЕАН сейчас входят такие государства, как Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Предыдущий саммит проводился 2021 году в формате видеоконференции. В 2026 году также отмечается 35-летие со дня установления отношений между Россией и АСЕАН.

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