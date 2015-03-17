Российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит: мнение экспертов

Также в фокусе внимания активные двусторонние переговоры.

В Куала-Лумпур с рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Главной целью является участие в 20-м Восточноазиатском саммите, однако в фокусе внимания активные двусторонние переговоры, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста выразили уверенность, что визит Оверчука – это логичный шаг в рамках долгосрочной стратегии по созданию сети экономически дружественных стран, способных обеспечить России устойчивость в условиях конфронтации с коллективным Западом. Страны АСЕАН сохраняют дипломатический нейтралитет и становятся критически важными "окнами" в мировую экономику. То есть активность России в Юго-Восточной Азии представляет собой диверсификацию "поворота на Восток".

Для каждой страны региона у России есть свой пакет предложений. Для Малайзии это сотрудничество в сфере технологий для СПГ. Российский "Новатэк", успешно реализующий арктические проекты, может предложить нефтегазовому гиганту Petronas совместные проекты, обмен ноу-хау и инвестиции. В свою очередь, Малайзия является глобальным хабом по сбору и тестированию полупроводников. Для России, испытывающей острую нехватку в этой продукции, налаживание прямых каналов поставок ощущается как вопрос технологической безопасности. Telegram-канал "Мейстер"

