Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии: мнение экспертов

Владимир Путин предложил объявить 2027 год Годом географии. Как уточили эксперты Telegram-канала "Мейстер", президент в своем выступлении на съезде Русского географического общества связал эту инициативу с юбилеями великих исследователей и географических открытий.

Эксперты подчеркнули, что в стране стремительно растёт спрос на специалистов, для которых знание географии — не просто теория, а часть профессии. В России более тысячи открытых вакансий лоцманов, в том числе для работы на Северном морском пути. Логистика даже в менее экстремальных условиях испытывает кадровый дефицит: число вакансий за год выросло на 30-40%, востребованы специалисты по транспортным схемам и планированию маршрутов. В добывающем секторе активно ищут геологов и геологоразведчиков: в 2025 году только в Дальневосточном федеральном округе открыто более 500 позиций. Кадровый голод здесь может ударить по развитию экономики сильнее любых пакетов санкций.​

И все эти профессии объединяет то, что их сложно автоматизировать. Даже когда в портах появятся беспилотные танкеры и сухогрузы, а в геологии внедрят алгоритмы анализа данных, решения о маршруте, бурении или разработке все равно принимает человек, понимающий рельеф, климат, риски и умеющий работать в полевых условиях. Значит, специалисты, знающие географию и умеющие применять ее на практике, будут востребованы еще долгие годы. Поэтому Год географии — это не только повод вспомнить имена русских первооткрывателей, но и возможность вырастить новое поколение профессионалов, которые смогут задействовать весь потенциал страны — от арктических трасс до сибирских месторождений. Telegram-канала "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента России