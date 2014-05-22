В понедельник петербуржцев ожидают до +22 градусов и небольшой дождь

В Ленобласти местами воздух может прогреться до +26 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 18 мая, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность ночью и облачная с прояснениями погода днём. Ночью существенных осадков не предвидится, днём местами возможен небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный, ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днём — +20…+22 градуса. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

В Ленинградской области характер погоды похожий: ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Без существенных осадков ночью, днём местами кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный, слабый ночью, умеренный днём. Температура воздуха ночью от +6 до +11 градусов, днём — от +18 до +23 градусов, местами воздух прогреется до +26. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём мало изменится.

Ранее Piter.TV сообщает, что заяц Арсений на Иоанновском мосту получил серебристую "шубку" к лету.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")