В конце рабочей недели Петербург находится на западной периферии антициклона

Жителей и гостей города ждёт по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до +26…+28 градусов.

Сегодня погода в городе на Неве будет определяться влиянием восточного барического гребня. Благодаря этому в Петербурге установится переменная облачность и обойдётся без осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Жителей и гостей города ждёт по-настоящему летняя погода: воздух прогреется до +26…+28 градусов. В Ленинградской области будет немного прохладнее, в диапазоне +23…+28 градусов.

Ветер ожидается южный, не сильный, со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление останется стабильно высоким – около 762 мм рт. ст., что немного превышает норму.

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Фото: Piter.TV