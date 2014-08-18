Стоматолог назвала бесполезную услугу, на которую пациенты много тратят

В России объяснили, в чем заключается вред отбеливания зубов.

В стоматологии существует дорогостоящая услуга для клиентов, которая выглядит научно, но а реальности приносит больше вреда человеку, чем пользы. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" дала российский врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева. Эксперт пояснила, что говори т о такой процедуре как отбеливание Zoom. Она дает краткосрочный эффект и разрушает зубную эмаль. При этом стоимость работ - высокая. По мнению медицинского представителя, все уважающие себя стоматологи выступают против данной процедуры.

Когда люди приходят на первичную консультацию с запросом на отбеливание, мои коллеги, которые реально уважают свою профессию и уважают своего пациента, их отговаривают. Мария Балакирева, стоматолог

Врач отметила, что в процессе отбеливания зубов на самом деле происходит вымывание важных органических веществ из эмали. Это сказывается на истончении эмали и изменении формы зубов. Подобные последствия сказываются и на внешности, так как у пациента появляются носогубные складки, а лицо приобретает старческий вид. Важно задуматься об угрозах домашнего отбеливания.

Помимо того, что почистили отбеливающей пастой, тут же наносят себе отбеливающую капу, полоски. А еще сверху на ночь лимон. Дольку лимона клали на зубы, думая „завтра у меня зубки будут белые". Да, они отбеливались. А потом появляются дикие боли, чувствительность эмали, невозможно даже языком дотронуться до зубов. Мария Балакирева, стоматолог

По мнению врача, грамотный подход к уходу за зубами требует консультации с профессионалом, а не самостоятельных экспериментов с агрессивными методами отбеливания.

Стоматолог объяснил, когда

Фото: pxhere.com