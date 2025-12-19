Стоматолог сравнила эффективность дешевых и дорогих зубных паст

Эксперт призвала не поддаваться влиянию маркетинга.

Стоматолог Мария Эухения Чаморро сравнила эффективность дешевых и дорогих зубных паст. Об этом она рассказала в интервью изданию Infosalus.

По словам эксперта, здоровье полости рта зависит не от цены зубной пасты. Чаморро подчеркнула, что человеку следует соблюдать правильную гигиену. Стоматолог добавила, что есть доступные зубные пасты, которые прекрасно выполняют свою основную функцию, а "высокая цена не гарантирует автоматически лучших результатов".

Эксперт призвала не поддаваться влиянию маркетинга. По словам Чаморро, большинству людей достаточно обычной зубной пасты с фтором, который снижает риск возникновения кариеса. Другие компоненты могут быть полезны в зависимости от конкретного случая, но не являются необходимыми для всех.

Фото: pxhere.com