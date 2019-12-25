В ГД внесут законопроект о праве многодетных мам лечить зубы за счет маткапитала

Дмитрий Гусев призвал расширить статьи, на которые можно будет потратить маткапитал в России.

Группа депутатов во главе с первым заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия", первым заместителем председателем профильного комитета по контролю Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение нижней палаты парламента России законопроект о праве многодетных матерей тратить деньги материнского капитала на услуги стоматолога и ортодонта. Воспользоваться такими услугами можно будет в муниципальных и государственных учреждениях, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал один из авторов документа. Известно, чт оправки могут быть внесены в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", расширив при этом направления использования средств из предоставляемого государством материнского капитала.

Стоматологическая помощь - серьезная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Предоставление права оплачивать такие услуги за счет материнского капитала позволит снизить нагрузку на бюджет семьи и укрепить здоровье матерей, от которого напрямую зависит благополучие детей. Дмитрий Гусев, депутат ГД РФ

Фото: pxhere.com