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В Петербурге многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов
Сегодня, 15:26
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В Петербурге многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов

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Детский социальный бюджет города составляет свыше 41,3 млрд рублей.

В Смольном 11 июня прошла торжественная церемония вручения микроавтобусов многодетным семьям Петербурга. Ключи от машин получили девять семей, сообщили в городской администрации. В каждом районе есть пункт проката, и там бесплатно можно взять автомобильные детские кресла. 

В Северной столице насчитывают почти 1 млн детей. Каждый пятый ребенок растет в многодетной семье. Детский социальный бюджет Петербурга составляет свыше 41,3 млрд рублей. 

С 2009 года более 550 семей стали обладателями микроавтобусов. В 2026 году город приобрел 26 авто. 

Ранее мы рассказывали о том, что названы самые популярные и редкие имена для новорожденных в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба Смольного (архив) 

Теги: микроавтобусы, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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