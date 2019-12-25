Минтранс разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

Голосование по вариантам проекта продлится в соцсетях до 14 августа.

Российское министерство по транспорту в настоящее время разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства федерального правительства через социальные сети. В собственных аккаунтах Минтранс предложил подписчикам проголосовать за проекты. Известно, что отдать предпочтение понравившемуся варианту граждане страны могут до 14 августа. На выбор населению презентовано семь вариантов дорожного знака. Тот, который поддержит большинство, может в будущем появиться на дорогах и станет частью формирования более удобной и семейноцентричной городской среды.

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций. сообщение от Минтранса России

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Фото: Макс / Минтранс России