Миронов предложил пересмотреть правила пользования платными дорогами

В Госдуме призвали Минтранс России высказать позицию.

В России выступили с инициативой дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами водителям, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что официальное обращение по данному вопросу сейчас направлено главе министерства по транспорту Андрею Никитину. Текст распространила по СМИ пресс-служба политического деятеля.

Прошу вас рассмотреть целесообразность реализации инициативы о предоставлении физическим лицам, не привлекавшимся в течение предшествующих 12 месяцев к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам федерального и регионального значения.... текст документа

Политик заметил, что пока что в федеральном законодательстве страны нет механизмов для позитивного экономического стимулирования шоферов.

Миронов предложил дать гражданам право выбора формата квитанций за ЖКУ.

Фото: Piter.tv