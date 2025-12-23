В Госдуме предложили отменить шестидневную учебную неделю в школах

"Новые люди" хотят сделать пятидневку обязательной для всех школ.

Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ограничить учебную неделю в школах пятью днями. Соответствующее письмо направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Авторы обращения отмечают, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу новые санитарные требования, которые уже предусматривают пятидневную учебную неделю для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в субботу разрешают только внеурочные занятия. Депутаты предлагают распространить этот подход на всех школьников.

Сейчас школы могут сами выбирать между пятидневной и шестидневной неделей. Но, по мнению парламентариев, шестидневный режим ведёт к накоплению хронической усталости у детей и негативно сказывается на их здоровье.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)