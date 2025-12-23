Роспотребнадзор проверил воздух у ДК "Выборгский" после пожара

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии проверили качество воздуха в районе пожара у ДК "Выборгский" на улице Комиссара Смирнова. Пробы взяли 11 августа с учётом направления ветра на территории ближайшей жилой застройки.
Образцы отбирались по трём адресам: вплотную к зданию ДК, в 20 метрах от него и в 200 метрах от очага возгорания — на Лесном проспекте. В лаборатории исследовали содержание оксида углерода, оксидов азота, хлороводорода, взвешенных веществ, сажи и других вредных веществ.
По результатам проверки гигиенические нормативы соблюдены на всех точках отбора. Превышения загрязняющих веществ не обнаружено.
В Петербурге только два пляжа прошли проверку качества воды.
Фото: Piter.tv
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