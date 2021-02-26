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В Юнтолово построят здание для прихода храма в честь Воздвижения Креста Господня
Сегодня, 17:22
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В Юнтолово построят здание для прихода храма в честь Воздвижения Креста Господня

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На Нижне-Каменской улице появится храмовый комплекс с пищеблоком и парковкой.

В Юнтолово на Нижне-Каменской улице построят здание для прихода храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Проект согласовал комитет по градостроительству и архитектуре.

Внутри здания предусмотрены кабинеты, залы для собраний и совещаний, пищеблок. На территории обустроят парковки для автомобилей и велосипедов. Проект разработан для православной местной религиозной организации.

Фасад выполнен в неоклассическом стиле: основная плоскость — белая штукатурка с тонкой фактурой, на фоне которой выделяются арочные обрамления, карнизы, тяги и декоративный пояс с надписью. Окна дополнят профилированные наличники и неглубокие архивольты. Под фризом предусмотрены выступающие надписи в тон фасаду.

Ранее на храме у Пискарёвского кладбища установили крест.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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