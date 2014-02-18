На храме у Пискарёвского кладбища установили крест

Митрополит Варсонофий провёл церемонию на куполе церкви Воскресения Христова. Крест подняли с помощью крана. Храм возводят на пересечении проспекта Непокорённых и Амурской улицы на пожертвования горожан.

На храме Воскресения Христова, который строят у Пискарёвского мемориального кладбища в Петербурге, состоялась церемония установки и освящения креста. Обряд провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Крест подняли на купол с помощью крана.

Храм возводят на пересечении проспекта Непокорённых и Амурской улицы. Строительство ведётся на пожертвования жителей и организаций города в память о защитниках Ленинграда. Церковь будет однокупольной, выполненной в византийском стиле. Она рассчитана на 450 прихожан, её площадь составит 530 квадратных метров, а высота — 25 метров.

Внутри храма появятся иконы, связанные с историей блокады. На его территории также откроют воскресную школу и интерактивную экспозицию, посвящённую деятельности Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны.