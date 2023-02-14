Новая школа на Васильевском острове перешла в собственность

Современное здание на 825 мест передадут школе имени Николая Валуева.

Власти Санкт-Петербурга оформили право собственности на новое здание школы, расположенное на Малом проспекте Васильевского острова. Образовательное учреждение рассчитано на 825 учеников и станет новым корпусом средней школы № 2 имени Николая Валуева. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, открытие новой школы позволит обеспечить жителей Васильевского острова дополнительными учебными местами. Он отметил, что образовательное учреждение построено по петербургскому стандарту в рамках программы развития социальной инфраструктуры.

Школа оснащена современной инфраструктурой для учебы, спорта и творчества. В здании оборудованы бассейн с безбарьерной средой, спортивный зал со скалодромом и зоной для занятий боксом, медиастудия, художественные и столярные мастерские, библиотека в формате коворкинга, а также лаборатории для изучения естественных наук.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)