Арбитр из Ленобласти впервые вошел в состав судей Российской премьер-лиги

Михаил Плиско дебютирует в новом сезоне РПЛ.

Футбольный арбитр Михаил Плиско стал первым представителем Ленинградской области, вошедшим в основной список главных судей Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в Федерации футбола Ленинградской области.

31-летний судья успешно прошел предсезонный учебно-тренировочный сбор в Москве, где сдал экзамены по правилам игры, видеотестирование и нормативы по физической подготовке. В сезоне-2026/27 он вошел в число четырех дебютантов РПЛ.

Плиско начал карьеру в 2014 году, обслуживая матчи чемпионата Ленинградской области. Позже работал на играх Юношеской футбольной лиги, Молодежной лиги, а затем получил назначения на матчи Второй лиги и дивизиона "А".

Фото: Вконтакте/Федерации футбола Ленобласти

