Хоккейного судью, ударившего игрока головой об лед, отстранили от матчей

Инцидент произошел во время матча открытого чемпионата Москвы.

Хоккейного судью, ударившего игрока головой об лед в матче открытого чемпионата Москвы среди игроков 2006 года рождения, отстранили от матчей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея столицы.

Инцидент произошел 29 января во время матча между командами "Армада" и "Северная звезда". В середине третьего периода игроки обеих команд устроили потасовку. Судья вывел одного хоккеиста из группы дерущихся, однако затем поставил ему подножку, чтобы успокоить игрока. Тот упал и ударился головой об лед.

Ранее мы сообщали, что шайба Александрова не помогла "Сент-Луису" уйти от поражения в матче с "Виннипегом".

Видео: Telegram / РИА Новости Спорт