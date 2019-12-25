На все время расследований сестры не могут общаться друг с другом, но имеют право на свободные разговоры с матерью.

Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее российских следователей принять просьбу адвокатов сестер Хачатурян об отмене мер пресечения. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал представляющий интересы девушек адвокат Ярослав Пакулин. Эксперт заметил, что сторона защиты направила в инстанцию одновременно несколько жалоб в виду того, что расследование уголовного дело практически не двигается. Все это время сестры не могут общаться друг с другом. Адвокат считает, что обвинение теперь будет вынуждено пересмотреть свое отношение к просьбе по мере пресечения. Дополнительно вынесено еще частное постановление в адрес руководителя следственного органа за волокиту и неисполнение предписаний Генеральной прокуратуры России. Сейчас в суде находится еще одна жалоба. Она касается обращения к следователю о прекращении уголовного преследования Марии Хачатурян.

Она была признана невменяемой в момент событий, потом признана не нуждающейся в каком-либо принудительном лечении. И сейчас следствие ее статус не определило: она не обвиняемая и не уличаемая. Следовательно, прекращайте. Ярослав Пакулин, адвокат

Юрист заметил, что три сестры очень ждут, когда в их уголовном деле специалисты окончательно поставят точку. Это требуется для того, чтобы девушки могли начать строить планы на будущее. По словам адвоката, девочки надеются на лучшее. Он добавил, что они занимаются образованием и ведут социально ответственный образ жизни.

Суд изменил формулировку в деле против убитого дочерями Михаила Хачатуряна.

Фото: Piter.tv