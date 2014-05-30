Суд изменил формулировку в деле против убитого дочерями Михаила Хачатуряна

Защита Михаила Хачатуряна планирует обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде России.

Московский городской суд признал факт того, что убитый дочерями Михаил Хачатурян совершил преступления против девушек. Соответствующей информацией поделился с общественностью корреспондент телеканала "360.ru". На слушаниях формулировку "признать виновным"инстанция изменила на "признать совершившим преступления". Адвокаты фигуранта уголовного дела намерены продолжить добиваться реабилитации подзащитного по расследованию и обжаловать решение дальше в кассационном порядке. Слушание должно состояться в Верховном суде.

Сестра убитого, Марина Хачатурян, заявила прессе о том, что все, что она слышала на сегодняшнем заседании, это "полный абсурд".

Это никак не доказывает виновности моего брата. родственница Михаила Хачатуряна

Официальные представители сестер Хачатурян отреагировали на судебное решение положительно. Адвокаты подчеркнули, что решение Мосгорсуда поможет добиться оправдания девушек по уголовному делу. Ярослав Пакулин заметил, что теперь их уголовное дело можно будет в принципе не направлять на рассмотрение в суд, а просто прекратить "из-за отсутствия состава преступления".

Напомним, что в конце октября убившие отца сестры Хачатурян впервые за полгода встретились друг с другом на заседании суда. В 2018 году девушки расправились с отцом. Позже они утверждали, что защищались от многолетнего домашнего насилия. Судебная инстанция признала их виновными, однако освободила от наказания, учитывая пережитые мучения и длительную психотравмирующую ситуацию.

Суд огласил посмертный приговор обвиняемому в насилии над дочерьми Хачатуряну.

Фото: Piter.tv