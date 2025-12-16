Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Петербург

Глава Минобороны Финляндии рассказал о том, как сработала разведка.

Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Санкт-Петербург в том случае, если они нарушили бы воздушное пространство европейской страны. С таким утверждением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью для местного издания Ilta-Sanomat. Иностранный чиновник прокомментировал недавнюю атаку беспилотников на российскую территорию в преддверии ПМЭФ. Он пояснил, что разведке удалось заранее узнать о готовящейся атаке, поэтому власти выработали стратегию действий. В Хельсинки не стали раскрывать данные о том, какая разведывательная система использовалась для получения новостей.

В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности. Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии

Накануне пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о том, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий дроновых ударов руководил оперативный штаб.

HS: Киев признал, что направил ударные БПЛА в сторону Финляндии.

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