Украинские представители заявили об ошибке в направлении БПЛА.

Инцидент с упавшим украинским беспилотником над финской областью Уусимаа был вызван ошибкой со стороны киевского режима. Соответствующими данными поделилась местные журналисты из издания Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, власти с Банковой улицы признались в том, что Вооруженные силы страны по ошибке запустили ударные БПЛА в сторону европейской республики.

Напомним, что финская телерадиокомпания Yle сообщила утром 15 мая о том, что над областью Уусимаа, административным центром которой является город Хельсинки, вероятно, находился дрон противника. Из-за угрозы национальной безопасности, связанной с БПЛА, в воздушной гавани столицы приостанавливалось авиасообщение. Президент Финляндии Александр Стубб после этого инцидента заявил об отсутствии прямой военной угрозы.

