В Москве умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Актриса Нина Марушина умерла через 2 недели после своего дня рождения.

Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась в 91 год. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического Театра имени Пушкина., где актриса служила более 60 лет.

Коллеги напомнили, что Нина Александровна пришла в театр тогда, когда пост главного режиссера занимал Борис Равенских.

Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Пресс-служба театра имени Пушкина

Нина Марушина родилась 16 мая 1935 года. В 1962 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала частью труппы Театра Пушкина. Артистка была предана сцене свыше шести десятков лет.

Помимо театра Марушину приглашали сниматься в кино. Самыми ее известными работами стали — "Деструкторы", "Мы будем счастливы, моя прелесть" и "Цензуру к памяти не допускаю".

Кроме того, Нина Марушина была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы.

