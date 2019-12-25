Умер актер из сериала "Достоевский" Андрей Сиротин

Артист скончался после продолжительной болезни.

В возрасте 34 лет умер актер Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Андрей Сиротин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

Точная причина смерти Сиротина не названа. По словам представителей театра, артист скончался после продолжительной болезни.

В театре добавили, что Андрей выступал в качестве приглашенного артиста. Дата и место прощания станут известны позже.

Напомним, Сиротин окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). Зрители его знают по ролям в сериалах "Перекрестки судьбы", "Достоевский", "Шериф", а также по картине "Дирижер".

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Фото: Facebook / Московский драматический театр имени А.С. Пушкина