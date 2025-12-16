Вход в музей "Императорские яхты" в Петергофе сделают бесплатным в честь дня рождения Петра I

Посетители смогут погрузиться в историю становления морской славы России и узнать, как развивался отечественный флот в XIX веке.

Во вторник, 9 июня, в день рождения основателя Петергофа и создателя российского флота Петра Великого, музей "Императорские яхты" в Нижнем парке приглашает гостей на бесплатное посещение. Об этом официально сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника.

Посетители смогут погрузиться в историю становления морской славы России и узнать, как развивался отечественный флот в XIX веке. Экспозиция раскрывает множество любопытных фактов: от устройства настоящего коровника на борту императорской яхты до истории создания судов, которые по праву считались шедеврами мирового кораблестроения.

Условия бесплатного посещения:

Необходимо оформить бесплатный билет на официальном сайте музея. Количество мест строго ограничено.

Музей работает по сеансам, начиная с 10:30. Вход на экспозицию возможен до 16:30.

Музей расположен на территории Нижнего парка. Для прохода в парк требуется приобрести отдельный входной билет. Бесплатное посещение не включает в себя экскурсионное обслуживание.

Ранее мы сообщили о том, что праздник фонтанов в Петергофе объединил народы России.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"