Российских школьников приглашают задать вопросы о строительстве

У детей и подростков появилась возможность напрямую обратиться к руководителям строительной отрасли страны. Общественный совет при Минстрое России объявил о начале ежегодного конкурса #СпросиСтроителя, который проводится в рамках проекта "Я — строитель будущего".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", принять участие могут ребята от 6 до 17 лет. Для этого необходимо подготовить вопрос о строительстве, архитектуре, работе инженеров, проектировщиков или других специалистов отрасли. Организаторы принимают как текстовые обращения, так и видеоролики.

Самые интересные вопросы не останутся без ответа. Их рассмотрят председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По словам организаторов, конкурс помогает школьникам лучше понять, как создаются современные города и какие специалисты участвуют в строительстве жилых домов, школ, детских садов и других важных объектов.

Прием вопросов продлится до 16 июля. Итоги конкурса подведут в июле 2026 года. Победителей пригласят на церемонию награждения, которая состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню строителя.

Подать заявку на участие можно через официальный сайт проекта "Я — строитель будущего".

Фото: я-строительбудущего.рф