В Петербурге в парке Авиаторов появился кухонный огород. Были высажены земляника, томаты, базилик, укроп, огурцы и фасоль, пишет 2 июня телеканал "Санкт-Петербург".

Растения подобрали с учетом их соседства: одни помогают защищать посадки от вредителей, другие улучшают почву или привлекают полезных насекомых. В садово-парковом предприятии "Южное" отметили, что проект отсылает к традиции царских огородов XVIII века. На них выращивали привычные культуры и пробовали новые для того времени растения.

Видео: пресс-служба петербургского комитета по благоустройству