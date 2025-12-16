Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Москву
Сегодня, 15:19
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, возможно, примет участие в ПМЭФ, который стартует 3 июня.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, возглавлявший немецкое правительство в 1998-2005 годах, сейчас находится в Москве. Об этом сообщил телеканал NTV.

Журналист Райнер Мунц утверждает, что лично видел политика в гостинице Kempinski. Он предположил, что визит Шредера связан с Петербургским международным экономическим форумом. ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня.

Президент Владимир Путин называл Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Россией и Евросоюзом. Однако в Берлине отказались привлечь Шредера к посредничеству между РФ и ЕС, при этом не предложив другой кандидатуры.

Ранее экс-канцлер Германии объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО. Он напомнил, что восточноевропейские страны могли воспользоваться суверенным правом и принять решение, хотят они быть в Евросоюзе или в альянсе.

Фото: Freepik

Теги: германия, герхард шредер, известные личности на пмэф, новости пмэф, пмэф-2026
