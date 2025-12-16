Зарплата Глушенкова в Зените вырастет до 20 млн рублей в месяц

Полузащитник петербургского клуба подпишет соглашение с повышением месячной зарплаты с 15 до 20 миллионов рублей. Также игрок получит крупный бонус и дополнительные выплаты за лояльность.

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков в ближайшее время подпишет с петербургским клубом новый долгосрочный контракт. По информации журналиста Ивана Карпова, соглашение будет рассчитано до 2030 года, а общая сумма заработка футболиста за этот период превысит один миллиард рублей.

Переговоры о продлении отношений, как сообщается, должны завершиться уже на текущей неделе. Условия нового договора предусматривают повышение ежемесячной зарплаты хавбека с 15 до 20 миллионов рублей. Кроме того, игроку полагается бонус в размере около 300 миллионов рублей.

Дополнительно Глушенков будет получать по 20 миллионов рублей в каждое трансферное окно. Эти выплаты в контракте названы "за лояльность" к команде.

Действующее соглашение футболиста истекает только летом 2028 года. Однако руководство "Зенита" решило заблаговременно предложить новое. Причиной называют возросший интерес к полузащитнику со стороны клубов из Саудовской Аравии.

