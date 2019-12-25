  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Педро высказался о неудачном старте "Зенита" в новом сезоне
Сегодня, 9:11
128
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Педро высказался о неудачном старте "Зенита" в новом сезоне

0 0

Сине-бело-голубые идут на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник "Зенита" Педро высказался о неудачном старте команды в новом сезоне. Об этом он рассказал в интервью порталу "Чемпионат".

По словам 19-летнего бразильца, не всегда все зависит от футболистов. Он подчеркнул, что против "Зенита" выходили мотивированные соперники, с которыми команда теряла очки. После 11-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Мы упорно работаем на тренировках, но не всегда это переходит в официальные матчи.

Педро, полузащитник "Зенита"

Напомним, Педро играет в "Зените" с 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее экс-защитник "Зенита" Фернанду Мейра заявил о желании возглавить команду.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: педро, российская премьер-лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии