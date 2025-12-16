Медвежьи свадьбы продолжаются в Ленобласти

В видеоловушку попала медведица с двумя подросшими малышами.

В Ленинградской области у медведей продолжается гон. Во Всеволожском районе в видеоловушку попала медведица с двумя подросшими малышами. Роды проходят в берлоге, как правило, в январе, рассказал 11 июня биолог Павел Глазков.

Медведица обследовала деревья, после чего потерлась о стволы. Так невеста оставила свой запах для потенциального жениха. На этой территории медведь уже будет понимать, что где-то рядом живет невеста.

Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой и тоже деловито потерлись о стволы деревьев. Павел Глазков, биолог

В брачный период медведи ведут себя осторожно, так что не стоит бояться лишний раз пойти в лес. А чтобы избежать встречи, рекомендуется побольше шуметь.

Ранее на Piter.TV: биолог Глазков предрек нашествие лосей в Петербурге еще на полтора месяца.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)