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Медвежьи свадьбы продолжаются в Ленобласти

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В видеоловушку попала медведица с двумя подросшими малышами.

В Ленинградской области у медведей продолжается гон. Во Всеволожском районе в видеоловушку попала медведица с двумя подросшими малышами. Роды проходят в берлоге, как правило, в январе, рассказал 11 июня биолог Павел Глазков. 

Медведица обследовала деревья, после чего потерлась о стволы. Так невеста оставила свой запах для потенциального жениха. На этой территории медведь уже будет понимать, что где-то рядом живет невеста.

Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой и тоже деловито потерлись о стволы деревьев. 

Павел Глазков, биолог 

В брачный период медведи ведут себя осторожно, так что не стоит бояться лишний раз пойти в лес. А чтобы избежать встречи, рекомендуется побольше шуметь. 

Ранее на Piter.TV: биолог Глазков предрек нашествие лосей в Петербурге еще на полтора месяца. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: ленобласть, медведи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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