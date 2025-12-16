Биолог Глазков предрёк нашествие лосей в Петербурге ещё на полтора месяца

Молодые животные чаще выходят в город, потому что самки рожают детёнышей и прогоняют годовалых лосят. Сейчас в черте города постоянно живут около 40 лосей.

Биолог Павел Глазков объяснил причины роста числа лосей, заходящих в Санкт-Петербург. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", в начале июня у самок рождаются детёныши. Более старших лосят примерно годовалого возраста мать прогоняет, чтобы всё внимание досталось новорожденным. Из-за этого молодые животные чаще выходят в город. По оценке специалиста, такое явление продлится ещё около полутора месяцев, пока лоси не привыкнут к самостоятельной жизни.

Глазков также отметил, что лосей чаще видят у Финского залива, в том числе возле Лахта-центра, поскольку эти животные любят воду и питаются водной растительностью. В настоящее время в черте Петербурга постоянно живут около 40 лосей, а в Ленинградской области их численность превышает 26 тысяч особей.

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Фото: unsplash (Richard Lee)