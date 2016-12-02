Биолог рассказал как себя вести при встрече с крупным пауком

Дмитрий Сафонов объяснил, что в Подмосковье большинство видов безвредны для человека.

Большинство пауков на территории Московской области безобидны и атакуют только мух и насекомых-вредителей. Несмотря на это, ткач паутины иногда может проявить агрессию даже по отношению к человеку. Как не оказаться укушенным при встрече сообщили журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова. Эксперт рекомендовал гражданам сохранять спокойствие при встрече с паукообразными существами. Не стоит убивать их или пытаться загнать в угол. Эксперт порекомендовал убрать паука из дома веником. Для реализации такой задачи можно использовать пылесос. Далее следует вытряхнуть незваного гостя на улицу.

Биолог также напомнил о распространенном методе с банкой или стаканом. В этом случае следует накрыть емкостью паука, после чего подсунуть под него лист бумаги. Однако категорически нельзя брать паука голой рукой или пытаться схватить пальцами. Даже если восьминогий гость окажется неядовит, с большой вероятностью он укусит противника в целях самообороны.

Важно не загонять паука в угол, потому что, если ему некуда бежать, он стопроцентно резко будет бросаться в нашу сторону. Дмитрий Сафонов, биолог

Он также призвал не убивать пауков, потому что большинство из видов, распространенных в Московской области, безвредны. Они уничтожают мух, комаров и насекомых-вредителей. Также в регионе существуют редкие виды, которые охраняются согласно законодательству.

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