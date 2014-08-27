Биолог объяснил, почему у лисовин в Ленобласти до сих пор не опал зимний мех

Сейчас у хищников самый энергозатратный период: чтобы прокормить выводок, родителям приходится постоянно охотиться и много двигаться.

Вторая половина лета наступила, а самцы лисиц (лисовины) всё еще носят пышные зимние шубы. Известный биолог, автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков объяснил причину такой задержки.

По словам эксперта, главная причина – активное воспитание потомства. Сейчас у хищников самый энергозатратный период: чтобы прокормить выводок, родителям приходится постоянно охотиться и много двигаться. В этом деле пушистый хвост выполняет сразу несколько критически важных функций:

Руль: при быстром беге он позволяет животному резко менять траекторию для преследования добычи или ухода от погони.

Балансир: помогает удерживать равновесие во время длинных прыжков.

Система обогрева: поскольку лисицы являются преданными семьянинами, своим роскошным хвостом мать или отец могут укрыть детенышей прямо в норе, согревая их в любой момент.

Благодаря таким заботливым родителям с многофункциональными хвостами подрастающему поколению лисят этим летом обеспечен не только постоянный доступ к пище, но и надежное тепло.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре