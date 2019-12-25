В Ленобласти замечен редкий козодой

У пернатого очень большие глаза: он видит на 360 градусов.

Известный биолог Павел Глазков встретил во Всеволожском районе Ленинградской области скрытную птицу – козодоя. Его оперение идеально совпадает с цветом лесной подстилки.

У пернатого очень большие глаза: он видит на 360 градусов. Гнезда козодои не строят, самка откладывает два яйца прямо на земле.

Эта птица настолько уверена в своей маскировке, что может подпустить человека на несколько метров. Если побеспокоить козодоя на гнезде, он отлетает на небольшое расстояние и, чтобы отвлечь угрозу от своего потомства, представляется раненым. Павел Глазков, биолог

Название птица получила из-за того, что еще в древности пастухи замечали, как она активно летает вокруг домашнего скота по ночам. А поскольку при появлении козодоев снижались надои, сложилось поверье, что пернатые доят коз.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)