В Юнтоловском заказнике в Петербурге поселился лось

Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит.

В Петербурге в Юнтоловском заказнике поселился лось. Местные жители замечают его второй год подряд. Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит, сообщил известный биолог Павел Глазков.

Если повезет увидеть лося, не приближайтесь к нему.

Хочется попросить владельцев собак не спускать на территории заказника с поводков своих питомцев. Собака может спровоцировать лося, а тот, защищая свою жизнь, погонится за облаивающей его собакой, которая в случае опасности с очень большой вероятностью бросится искать спасение у своего владельца. Павел Глазков, биолог

Рога сохатого продолжают расти и ветвиться. Окостенеют они в конце августа, когда у лосей начнется гон.

Ранее мы рассказывали о том, что пополнилась семья лебедей, которые живут на пруду Пискаревского кладбища.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Нина Далинина)