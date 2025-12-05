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В Юнтоловском заказнике в Петербурге поселился лось
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В Юнтоловском заказнике в Петербурге поселился лось

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Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит.

В Петербурге в Юнтоловском заказнике поселился лось. Местные жители замечают его второй год подряд. Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит, сообщил известный биолог Павел Глазков. 

Если повезет увидеть лося, не приближайтесь к нему. 

Хочется попросить владельцев собак не спускать на территории заказника с поводков своих питомцев. Собака может спровоцировать лося, а тот, защищая свою жизнь, погонится за облаивающей его собакой, которая в случае опасности с очень большой вероятностью бросится искать спасение у своего владельца. 

Павел Глазков, биолог 

Рога сохатого продолжают расти и ветвиться. Окостенеют они в конце августа, когда у лосей начнется гон. 

Ранее мы рассказывали о том, что пополнилась семья лебедей, которые живут на пруду Пискаревского кладбища. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Нина Далинина) 

Теги: лось, юнтоловский заказник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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