Пополнилась семья лебедей, которые живут на пруду Пискаревского кладбища

Пока малыш грязно-серого цвета, белым он станет только к 3 годам.

На пруд Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге каждый год выпускают лебедей-шипунов из Ленинградского зоопарка. В этом году у пары появился птенец, сообщил известный биолог Павел Глазков.

Пока малыш грязно-серого цвета, белым он станет только к 3 годам. Птица наслаждается беззаботной жизнью под пристальным вниманием заботливых родителей.

По словам специалиста, шипуна легко отличить от других лебедей по оранжево-красному клюву. А величественный силуэт приподнятых крыльев вдохновил русских балетмейстеров на создание знаменитого балетного образа.

Сотрудники зоопарка просят не кормить птиц, ведь они каждый день получают специальный сбалансированный корм, состоящий из гороха, моркови, капусты и рыбы. Павел Глазков, биолог

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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)