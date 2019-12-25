В Ленобласти начался сезон лисичек

Популярность этого гриба обусловлена не только вкусом, но и уникальной природной защитой.

В лесах Ленинградской области начался сезон сбора лисичек, также известных как "настоящие" или "петушки". Как сообщил известный биолог, автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков, это самый узнаваемый вид из пяти разновидностей лисичек, произрастающих в регионе, отличающийся насыщенным тёмно-жёлтым цветом.

Популярность этого гриба обусловлена не только вкусом, но и уникальной природной защитой, отмечает Глазков. Лисички практически никогда не бывают червивыми благодаря содержанию в мякоти фермента хиноманнозы. Это вещество является ядом для гельминтов и членистоногих: оно парализует их нервную систему и растворяет оболочку яиц.

Именно поэтому лисички считаются отличным и безопасным для человека средством от паразитов. Даже слизни и улитки предпочитают обходить их стороной. В то же время для лесных обитателей лисички – желанное лакомство. Ими охотно питаются не только лоси, но и белки с кабанами.

В регионе встречается пять съедобных видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, чёрная и горбатая лисички. Гриб универсален в приготовлении – его можно варить, тушить, сушить, мариновать, замораживать и использовать для супов или начинки пирогов. Общее время термической обработки не должно превышать 15–20 минут, иначе грибы станут "резиновыми". Трубчатые лисички не требуют предварительного отваривания – достаточно очистить их и обжарить целиком.

Ранее биолог Глазков раскрыл тайну белой пены в лесах Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков