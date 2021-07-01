Петербург готовит помощь предпринимателям, пострадавшим от атак на Wildberries

В Петербурге готовят дополнительные меры поддержки для производителей и продавцов, пострадавших после происшествия на складах Wildberries. Об этом сообщили в Смольном. Губернатор Александр Беглов поручил обсудить варианты помощи малому и среднему бизнесу.
Предприниматели вместе с депутатами Заксобрания обратились к властям из-за рисков для работы и сохранения рабочих мест. Встречи с городскими профильными комитетами и Фондом микрофинансирования уже прошли.
В ближайшее время планируются переговоры с УФНС по налоговым вопросам. Предприниматели могут оформить отсрочку или рассрочку авансового платежа по УСН при подтверждении ущерба от ЧС — например, крупного пожара.
Также власти прорабатывают специальные займы для пострадавших компаний. Город продолжит следить за ситуацией и готов помогать с финансированием, логистикой и взаимодействием с Wildberries.
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Фото: Piter.tv
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