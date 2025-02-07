Сенатор Косихина рассказала о перерасчете пенсий работающих с 1 августа

В Совете Федерации раскрыли изменения, которые вступят в силу с августа.

Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала член профильного комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина. Парламентарий из верхней палаты рассказала прессе о том, что в беззаявительном режиме увеличатся накопительные пенсии граждан. Рост составит 17,3 процентов для тех, чьи денежные средства находятся в Социальном фонде России, а также на 19,32 процентов для участников программ софинансирования и мам, направивших материнский капитал на накопительную пенсию.

Также наши ветераны, отметившие в июле 80-летний юбилей, и граждане, получившие I группу инвалидности, получат заслуженное удвоение фиксированной выплаты к пенсии - до 19 169,38 рубля. Наталия Косихина, сенатор

Напомним, что с 1 августа 2026 года налоговые уведомления об уплате имущественных налогов на территории нашей страны будут автоматически поступать в личный кабинет пользователям с подтвержденной записью на едином портале "Госуслуги".

Формулу начисления выплат по больничным предложили пересмотреть.

Фото: Piter.tv