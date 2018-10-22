Биолог Глазков раскрыл тайну белой пены в лесах Ленобласти

Это не следы гадюки или зайца, а надёжное жилище личинок насекомого – пенницы слюнявой.

Летом, прогуливаясь у водоемов или по высокой траве, многие замечают странные белые комочки, похожие на слюну. Известный биолог, автор проекта "Каждой твари по паре" Павел Глазков развеивает мифы: это не следы гадюки или зайца, а надёжное жилище личинок насекомого – пенницы слюнявой.

Всё начинается осенью, когда самка откладывает яйца у основания стеблей. Весной из них вылупляются прожорливые личинки. Питаясь соком растений, они выделяют особую жидкость с муцинами (теми самыми веществами, что отвечают за клейкость). Через дыхальца на брюшке будущая пенница нагнетает в эту слизь воздух, создавая плотный пенный кокон. В таком "домике" личинка проводит несколько месяцев, защищённая от хищников и непогоды; иногда в одном шарике могут жить сразу несколько особей.

Интересно, что муцины сегодня активно применяются в косметологии для омоложения кожи. Поэтому, как шутит эксперт, "слюна" этого насекомого вполне могла бы претендовать на звание настоящего эликсира красоты. Став взрослой, пенница кардинально меняет образ жизни. Она превращается в абсолютного чемпиона мира по прыжкам в высоту среди насекомых. При длине тела всего 0,5 см она способна подпрыгнуть почти на метр со скоростью отрыва до 3,1 м/с (что втрое быстрее блохи). Для человека такой результат был бы эквивалентен прыжку на крышу 300-метрового небоскрёба.

Наблюдения проводились во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков