Мать-героиня: кабаниху с рекордным выводком из 12 поросят заметили в лесах под Петербургом

Поросята, запечатлённые на видео, уже немного подросли, им чуть больше месяца.

Известный биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился удивительной новостью из Всеволожского района Ленинградской области. Ему удалось зафиксировать на видео уникальный случай: взрослая самка дикого кабана (кабаниха) заботливо сопровождает сразу 12 детёнышей.

Хотя в научной литературе описаны случаи появления на свет и до 15 поросят, такое количество считается редкостью. Это связано с тем, что у свиньи всего пять пар сосков, и выкормить более многочисленное потомство практически невозможно – часть малышей погибает в первые же дни. Поросята, запечатлённые на видео, уже немного подросли, им чуть больше месяца. Они рождаются зрячими и очень подвижными, имея характерную полосатую окраску, которая служит им маскировкой и исчезает лишь к 4–5 месяцам.

Несмотря на плохое зрение, кабаны обладают феноменальным обонянием. Внимательная мать продемонстрировала это, когда явно по запаху учуяла видеоловушку и с большой осторожностью обследовала подозрительный предмет перед тем, как повести своих малышей дальше.

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Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков