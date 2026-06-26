Мать-героиня: кабаниху с рекордным выводком из 12 поросят заметили в лесах под Петербургом

Известный биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков поделился удивительной новостью из Всеволожского района Ленинградской области. Ему удалось зафиксировать на видео уникальный случай: взрослая самка дикого кабана (кабаниха) заботливо сопровождает сразу 12 детёнышей.
Хотя в научной литературе описаны случаи появления на свет и до 15 поросят, такое количество считается редкостью. Это связано с тем, что у свиньи всего пять пар сосков, и выкормить более многочисленное потомство практически невозможно – часть малышей погибает в первые же дни. Поросята, запечатлённые на видео, уже немного подросли, им чуть больше месяца. Они рождаются зрячими и очень подвижными, имея характерную полосатую окраску, которая служит им маскировкой и исчезает лишь к 4–5 месяцам.
Несмотря на плохое зрение, кабаны обладают феноменальным обонянием. Внимательная мать продемонстрировала это, когда явно по запаху учуяла видеоловушку и с большой осторожностью обследовала подозрительный предмет перед тем, как повести своих малышей дальше.
Ранее мы сообщили о том, что в лесах Ленобласти стартовал сезон подосиновиков.
Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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