В лесах Ленобласти стартовал сезон подосиновиков

Известный биолог Павел Глазков обнаружил с десяток крепких и не червивых грибов во Всеволожском районе.

В Ленинградской области стартовал грибной сезон: первыми на радость любителям тихой охоты появились подосиновики. Известный биолог Павел Глазков поделился своими находками в своём Telegram-канале. Он обнаружил с десяток крепких и не червивых грибов во Всеволожском районе.

Глазков отмечает, что специальные поиски грибов для него – редкость, но в этот раз удача улыбнулась ему, когда он проверял видеоловушки. Он также рекомендует искать грибы в увлажнённых местах, таких как вдоль болот и осушительных канав, так как в лесу сейчас суховато.

Кроме того, специалист упоминает о найденных полянках лисичек, которые пока еще маленькие, высотой около 2 сантиметров. Он планирует вернуться на эти места через пару дней, чтобы собрать их и насладиться вкусом жареных лисичек с картошкой на сливочном масле.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков