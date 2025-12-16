На болотах Ленобласти зацвела клюква

Обилие цветков позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон сбора.

На болотах Ленинградской области началось массовое цветение клюквы, что предвещает богатый урожай этой ценной ягоды. Об этом сообщает известный биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале "Каждой твари по паре", отметив, что обилие цветков позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий сезон сбора.

Цветки клюквы имеют светло-розовый оттенок и поникшую форму, напоминая журавля, склонившего голову. Именно поэтому в английском языке ягода называется cranberry ("журавлиная ягода"), а в России её исторически именовали журавихой. Период цветения одного цветка составляет около 20 дней. Сбор клюквы в регионе традиционно начинается с конца сентября и продолжается до первого снега. Глазков рекомендует собирать ягоду после первых заморозков, так как в этот период она становится более ароматной и вкусной, сохраняя свои свойства до весны.

Клюква является мощным натуральным иммуностимулятором. В спелой ягоде содержится много урсоловой кислоты — сильного антисептика. Благодаря этому свойству клюква может долго храниться в воде без консервантов и не портиться. Ягода богата витаминами и микроэлементами, а её сок обладает выраженным антисептическим действием, что делает её незаменимой для укрепления иммунитета.

Биолог предостерегает от сбора недозревшей клюквы в конце лета. Ягода, которая еще не приобрела свой насыщенный красный цвет (остается белобокой), не содержит в полной мере полезных веществ, в частности урсоловой кислоты.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)