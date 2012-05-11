ИИ во Всеволожской больнице помогает выявлять рак молочной железы на 30% быстрее

Пройти обследование жители могут на современном цифровом оборудовании в Центре здоровья и профилактики во Всеволожске и в амбулатории Невской Дубровки.

В Ленинградской области внедряются современные технологии для борьбы с онкологией. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, искусственный интеллект помогает врачам Всеволожской больницы выявлять рак молочной железы на ранних, еще бессимптомных стадиях.

За первый год использования новой системы медикам удалось сократить время рутинного описания маммографических снимков на 30 процентов. Процесс диагностики работает следующим образом: нейросеть анализирует полученное изображение и подсвечивает подозрительные участки прямо на экране монитора. Кроме того, ИИ выдает врачу четыре основных параметра по определенному уровню риска, что позволяет специалисту принять более взвешенное решение.

Пройти обследование жители могут на современном цифровом оборудовании в Центре здоровья и профилактики во Всеволожске и в амбулатории Невской Дубровки. Для жителей отдаленных населенных пунктов района доступна мобильная диагностика – работает передвижной маммографический комплекс.

Фото: Правительство Ленобласти