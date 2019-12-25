Мужчина, стрелявший на своем балконе, задержан в Колпино

В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В отдел полиции в Петербурге доставили любителя стрельбы. Об этом сообщили в МВД России.

Днем 28 сентября правоохранителям поступила информация о звуках выстрелов и повреждении окна в квартире на Загородной улице в Колпино. На месте задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина, находясь на своем балконе, стрелял по банкам, которые были расположены на перилах, и по неосторожности попал в соседский стеклопакет.

У хулигана изъяли две банки с шариками для пневматики, семь газовых баллонов и сам пистолет. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой житель Ленобласти открыл стрельбу на улице Лени Голикова.

Фото: Piter.TV