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Мужчина, стрелявший на своем балконе, задержан в Колпино
Сегодня, 11:28
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Мужчина, стрелявший на своем балконе, задержан в Колпино

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В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В отдел полиции в Петербурге доставили любителя стрельбы. Об этом сообщили в МВД России. 

Днем 28 сентября правоохранителям поступила информация о звуках выстрелов и повреждении окна в квартире на Загородной улице в Колпино. На месте задержали 36-летнего местного жителя. Мужчина, находясь на своем балконе, стрелял по банкам, которые были расположены на перилах, и по неосторожности попал в соседский стеклопакет. 

У хулигана изъяли две банки с шариками для пневматики, семь газовых баллонов и сам пистолет. В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой житель Ленобласти открыл стрельбу на улице Лени Голикова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, мелкое хулиганство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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